Путин: только сплоченное общество способно ответить на серьезные вызовы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные вызовы, противостоять внешнему давлению, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Убежден, только единое, сплоченное общество способно отвечать на самые серьезные исторические вызовы, добиваться настоящих прорывов и впечатляющих результатов, противостоять любому внешнему давлению, отстаивать суверенитет, укреплять наше духовное и историческое родство", — сказал Путин на Всемирном русском народном соборе.