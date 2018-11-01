Васильев: налог от бизнеса Керимова пойдет на развитие Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Налог от бизнеса известного мецената, уроженца Дагестана Сулеймана Керимова будет направлен на развитие города Дербента, сообщил журналистам глава региона Владимир Васильев.
Он также отметил, что все договоренности будут выдерживаться взаимно.
По словам главы республики, средства будут проходить через республиканский бюджет и реализовываться в рамках программ развития города, а также согласовано с мнением жителей.
Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, который по версии журнала Forbes входит в двадцатку богатейших бизнесменов России, родился в Дербенте. Он контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва", который на сегодняшний день зарегистрирован в Москве.
Помощник Керимова Хизри Абакаров 16 октября был избран мэром Дербента. За его кандидатуру проголосовали все 35 членов городского собрания депутатов.