Васильев: налог от бизнеса Керимова пойдет на развитие Дербента

МАХАЧКАЛА, 1 ноя — РИА Новости. Налог от бизнеса известного мецената, уроженца Дагестана Сулеймана Керимова будет направлен на развитие города Дербента, сообщил журналистам глава региона Владимир Васильев.

"Одним из признаков того, что мы идем по верному пути, является позиция бизнеса. На момент начала работы мы почти остались без крупного бизнеса в Дагестане. С Сулейманом Керимовым достигнута договоренность, что его бизнес будет зарегистрирован в Дербенте, а это порядка пяти миллиардов рублей в год налоговых отчислений. Эта инициатива самого мецената, который хочет реализовывать свой потенциал на родине. Бизнесмен жаловался, что ранее ему такой возможности не представляли, а договоренности обуславливались какими-то услугами и условиями и не выдерживались", сказал Васильев.

Он также отметил, что все договоренности будут выдерживаться взаимно.

По словам главы республики, средства будут проходить через республиканский бюджет и реализовываться в рамках программ развития города, а также согласовано с мнением жителей.

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов, который по версии журнала Forbes входит в двадцатку богатейших бизнесменов России, родился в Дербенте. Он контролирует инвестиционный холдинг "Нафта Москва", который на сегодняшний день зарегистрирован в Москве.

Помощник Керимова Хизри Абакаров 16 октября был избран мэром Дербента. За его кандидатуру проголосовали все 35 членов городского собрания депутатов.

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