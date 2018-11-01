Заседание Всемирного русского народного собора. Прямая трансляция

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В Государственном Кремлевском дворце проходит заседание ХХII Всемирного русского народного собора под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

По словам организаторов, в работе Собора примут участие представители всех ветвей власти, политики, лидеры общественных объединений, деятели науки, образования и культуры, религиозные лидеры, делегаты русских общин из дальнего и ближнего зарубежья. В пленарном заседании, посвященном 25-летию организации, примет участие президент Владимир Путин.

Международная общественная организация "Всемирный русский народный собор" была основана в 1993 году, ее глава — патриарх Московский и всея Руси. С 2005 года Собору предоставили специальный консультативный статус при ООН.