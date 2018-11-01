В октябре по Крымскому мосту проехали почти 300 тысяч автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости. Более 287 тысяч автомобилей проехали по Крымскому мосту в обе стороны в октябре, сообщила пресс-служба Упрдор "Тамань".

"В октябре 2018 года по Крымскому мосту проехали 287,107 тысячи транспортных средств в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3,059 миллиона автомобилистов", — отметил оператор.

Среднесуточная интенсивность движения в октябре составила около 9,26 тысячи транспортных средств, трафик по направлениям распределяется равномерно.

С 1 октября были сняты ограничения на движение грузовиков массой свыше 3,5 тонны, действовавшие на автодорожных подходах к Крымскому мосту как со стороны Тамани, так и со стороны Крыма. За месяц по мосту проехало более 52,4 тысячи грузовиков – 18% от общего трафика. Среднесуточная интенсивность грузового движения – почти 1,7 тысячи автомобилей.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

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