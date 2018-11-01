Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в выходные

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Облачно и дождливо будет на выходных в Москве на текущей неделе, однако температура воздуха будет на уровне 6-7 градусов выше нуля, это комфортная для начала ноября погода, сообщил РИА Новости специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Первый день ноября в столичном регионе начался с потепления, температура воздуха в столице днем четверга поднимется до плюс 7 градусов.

"Мы ожидаем, что характер погоды будет определяться атмосферным фронтом. В субботу погода ожидается облачная, временами в городе пройдут дожди. Температура воздуха в дневные часы составит 5-7 градусов выше ноля", — рассказал Синенков.

По данным "Фобос", в воскресенье, 4 ноября, в праздник Дня народного единства, в городе также будет облачно и дождливо, и температура воздуха будет в пределах 4-6 градусов тепла.

"Погода в понедельник, 5 ноября, будет без существенных осадков. Температура воздуха при этом в пределах плюс 5 — плюс 6 градусов днем. По ночам до нуля, и кое-где она уйдет в минус. Но характер погоды будет определяться антициклоном, поэтому погода будет не дождливой, а вполне для начала ноября комфортной", — отметил собеседник агентства.