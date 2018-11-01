Роспотребнадзор дал рекомендации посетителям салонов красоты

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует посетителям салонов красоты обратить внимание на стерилизацию инструментов и сроки годности используемых мастерами средств, следует из сообщения, размещенного на сайте ведомства.

"Посетителям салонов красоты следует обратить внимание на следующие моменты… Обратите внимание на то, как дезинфицируются инструменты…, парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия или декларации о соответствии, не просроченные сроки годности и русский перевод потребительской информации", — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор информирует, что для предупреждения распространения гепатита, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, грибковых заболеваний и других инфекций необходимо проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов.

"Расчески, щетки, ножницы для стрижки волос мастер обязан мыть под проточной водой, дезинфицировать в бактерицидных излучателях или в растворах дезинфицирующих средств", — отмечается в сообщении.

Салон обязан использовать только чистый и индивидуальный комплект белья, в частности, одноразовые шапочки, накидки, салфетки. Мастер должен тщательно вымыть руки с мылом до и после обслуживания клиента. У каждого работника должна быть личная медицинская книжка.