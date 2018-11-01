МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Правообладатели и поисковики могут подписать в четверг меморандум по борьбе с пиратским контентом. Церемонию его подписания запланировал на этот день Роскомнадзор.

Приглашение СМИ на церемонию Роскомнадзор разослал во вторник.

Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин ранее сообщил журналистам, что к подписанию меморандума приглашены "Яндекс", Mail.ru, Rambler, Rutube, Ассоциация интернет-видео, "Газпром-медиа", ВГТРК, Первый канал и Национальная медиа группа. При этом не все предполагаемые участники церемонии — правообладатели и поисковики — заявили об участии в ней.

В пресс-службах "Яндекса", Mail.Ru Group и Google отказались от комментариев РИА Новости.

"Подтверждаем, что приглашены и планируем принять участие в подписании", — сказал, в свою очередь, представитель Rambler.

В холдинге "Газпром-медиа" РИА Новости подтвердили намерение принять участие в подписании меморандума. "Да, конечно, мы будем", — сообщил собеседник агентства. Ожидается, что в церемонии подписания соглашения с интернет-площадками примет участие генеральный директор холдинга Дмитрием Чернышенко.

В пресс-службе ВГТРК РИА Новости сообщили, что "при согласии всех ключевых участников рынка — "Газпром-медиа", НГМ, Первого канала — ВГТРК также присоединится к меморандуму".

В дирекции общественных связей Первого канала и в пресс-службе НГМ на запрос РИА Новости пока не ответили.

Во вторник Субботин рассказал РИА Новости, что финальная версия меморандума еще не согласована. При этом ведомство, по его словам, надеется подписать меморандум в срок.

Российские медиакомпании и интернет-компании встретились 19 октября на площадке Роскомнадзора для обсуждения меморандума. Как сообщал РИА Новости пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский, все принципиальные противоречия в ходе встречи были сняты, и следующую неделю планировалось посвятить подготовке документа.

В августе четыре телекомпании, входящие в "Газпром-медиа", подали в Мосгорсуд иски о полной блокировке в "Яндексе" пиратских копий ряда сериалов. После того как над всем сервисом "Яндекс.Видео" нависла угроза блокировки, поисковик решил удалить из поиска все ссылки на страницы со спорным контентом. При этом пользователи потеряли возможность отыскать и легальные сайты, поскольку поисковик не в состоянии отличить их от пиратских.