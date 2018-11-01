Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошла перепалка с участием члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича и украинского политолога Александра Охрименко.

Во время дискуссии сенатор выразил возмущение тем, что его оппонент допускал многочисленные обвинения в адрес Москвы.

"Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите", — сказал Клинцевич.

Охрименко начал прерывать Клинцевича. Ведущая передачи Ольга Скабеева упрекнула украинского политолога в том, что он допускает хамство, но тот продолжил мешать выступлению оппонента.

После этого сенатор подошел к собеседнику и два раза дернул его за бороду.

Вернувшись на место, он заявил: "Я еще и печень умею прощупать".

Скабеева вновь упрекнула Охрименко в невоспитанности, после чего сменила тему дискуссии.

Инциденты с украинскими гостями

Подобные конфликты с участием представителей украинской общественности время от времени происходят на телевидении. Так, в сентябре ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.

Инцидент произошел на программе "Место встречи". Гость постоянно перебивал журналиста, чем вывел его из себя. Сначала ведущий просил его замолчать, а затем попросил работников студии выключить у Жовниренко микрофон. В конце концов Норкин попросил эксперта покинуть помещение.

До этого, в феврале, Норкин в ходе этой же передачи подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.

Во время обсуждения ситуации в Донбассе немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что в результате боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.

Суворов заявил, что депутат должен показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов сделал попытку увернуться и начал размахивать руками. Началась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать участников конфликта.