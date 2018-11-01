Клинцевич в прямом эфире дернул украинского эксперта за бороду

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" произошла перепалка с участием члена комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича и украинского политолога Александра Охрименко.
"Вы же самостоятельная страна. Так объявите войну России. Войну объявите", — сказал Клинцевич.
Охрименко начал прерывать Клинцевича. Ведущая передачи Ольга Скабеева упрекнула украинского политолога в том, что он допускает хамство, но тот продолжил мешать выступлению оппонента.
После этого сенатор подошел к собеседнику и два раза дернул его за бороду.
Вернувшись на место, он заявил: "Я еще и печень умею прощупать".
Скабеева вновь упрекнула Охрименко в невоспитанности, после чего сменила тему дискуссии.
Инциденты с украинскими гостями
Подобные конфликты с участием представителей украинской общественности время от времени происходят на телевидении. Так, в сентябре ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта, председателя правления украинского Центра стратегических исследований Павла Жовниренко.
До этого, в феврале, Норкин в ходе этой же передачи подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым.
Во время обсуждения ситуации в Донбассе немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший в зоне конфликта, рассказал, что в результате боевых действий на востоке Украины погибли сотни детей.
Суворов заявил, что депутат должен показать фотографии погибших. В этот момент Норкин подошел к политологу и схватил его за плечо. Суворов сделал попытку увернуться и начал размахивать руками. Началась драка, после чего присутствующие в студии стали разнимать участников конфликта.