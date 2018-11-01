МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Александр Чернышев. Побои, угрозы жизни и здоровью, порча имущества — долгое время все это сходило с рук Евгению Грачеву из Екатеринбурга, гражданскому мужу Людмилы Пыховой. Несмотря на многочисленные заявления, в полиции ограничивались беседами и брали объяснительные записки. Только вызвав общественный резонанс, ситуация изменилась, на дебошира завели несколько дел. Однако он все еще разгуливает на свободе и держит в страхе семейство: юридических оснований для ареста нет. У самого Грачева — своя версия событий. В семейной драме разбирался корреспондент РИА Новости.

Людмила познакомилась с Евгением около семи лет назад. "Работала в мебельной фирме, он пришел чинить компьютер. Начали общаться, закрутился роман. Дарил цветы, в постель сразу не лез, а главное, не пил — меня это подкупило, с бывшим мужем были такие проблемы. Вскоре он перебрался в мою квартиру в Екатеринбурге", — рассказывает РИА Новости Пыхова.

Несколько раз они расходились, но вновь мирились. После очередного разрыва Евгений женился на другой, однако быстро разочаровался в браке. Людмила простила его и пустила в свой новый дом в поселке Большой Исток: квартиру она продала, чтобы рассчитаться с долгами. "Просил ребенка, я согласилась. Когда была беременна, он запил. Его лишили прав за езду в нетрезвом виде. Жили бедно: я в декрете, он — безработный. Последнее кольцо сдала в ломбард, а как только перестала кормить грудью, вышла на работу. Попросила приехать маму — присматривать за ребенком. Женя взялся чинить дом", — вспоминает Людмила.

© Фото : из личного архива Людмила Пыхова © Фото : из личного архива Людмила Пыхова

По ее словам, с того момента и начался "террор": Грачев перешел с пива на водку, часто конфликтовал с тещей, кричал, что он в доме хозяин и все должны слушаться. Вскоре гнев сожителя перекинулся и на гражданскую жену. "Во время очередного конфликта таскал меня за волосы. Мама от нас уехала, а родственники прекратили со мной общаться. Но я все же надеялась сохранить семью. Вечером 19 августа мы праздновали годовщину дочери, уговорила мать заехать в гости. После драки с одним из приглашенных Грачев, пьяный, вызвался развезти оставшихся по домам, но так и уснул в машине. Я укрыла его, сняла очки, чтобы не разбил, и легла спать. В три часа ночи он проснулся, стал колотить в дверь, орал, что его выбросили на улицу, как собаку, намеренно не давал мне спать — как в гестапо. Вскоре я уехала на работу", — описывает события той ночи собеседница агентства.

Однако в 11 утра ей позвонили соседи и сообщили, что Грачев ведет себя неадекватно. "Высунул Иришу из окна и грозился разжать руки. Потом "уронил" мою 78-летнюю маму, сел на нее и давил коленями, держа ребенка в руках, — у матери на груди и ногах остались огромные синяки. Приехавшие полицейские застали его спокойно спящим на диване. Забрали на ночь в участок. Наутро он вновь объявился и стал ломиться в дверь — от испуга я прыснула ему в лицо перцовым баллончиком. Правда, потом он так вопил, что я пустила его помыть глаза. Успокоившись, сказал, что забирает вещи", — делится подробностями Людмила.

Грачев действительно какое-то время не беспокоил семью, а спустя несколько недель Пыхова узнала, что он собирается купить участок по соседству. "Поселился в конце улицы в вагончике. Сказал, будет строить дом для дочери, я его даже поддержала. Однако как-то утром после очередной ночной истерики по переписке он написал мне, что "пошел убивать бабку", то есть мою мать", — говорит Пыхова.

© Фото : из личного архива Евгений Грачев с дочерью Ирой © Фото : из личного архива Евгений Грачев с дочерью Ирой

Дальнейшие события изложила РИА Новости Ася Буркова, в тот момент находившаяся в доме Пыховой: "Тетя Люда позвонила и предупредила о намерениях Грачева. Мы закрыли входную дверь, но Евгений разбил окно и вошел через него. Тамара Александровна забаррикадировалась в комнате. Он пытался туда попасть, я его не пустила. Схватил ребенка, мне удалось отнять девочку. После угроз расправой и продолжительной нецензурной брани Грачев вышел на улицу и оттуда вновь стал громить оставшиеся окна здоровыми булыжниками. Стекла попали в детскую зону: если бы там находилась Иришка, точно бы пострадала. Соседи связали Грачеву руки веревкой. Полицейский приехал через два с половиной часа и забрал его в участок".

Сама Пыхова отправилась следом — писать заявление. Однако через три часа Грачева отпустили, ограничившись объяснительной. Видимо, почувствовав безнаказанность, в тот же вечер он приехал опять: на сей раз — чтобы забрать документы на "Тойоту", которую сам же переписал на старшую дочь Пыховой Елизавету. "Выйдя на улицу, я увидела Евгения: он стоял рядом с машиной, которую облил бензином. С горящей тряпкой в руках угрожал ее поджечь, если не отдам ему документы. Я вырвала у него тряпку, за что получила несколько ударов кулаком в шею. Потом он таскал меня за волосы по всему поселку, приговаривая, что "любит, поэтому воспитывает". Ключом разбил стекла уже моего авто, чтобы вытащить аккумулятор и переставить в "Тойоту". Вновь разнес окна в доме, которые мы только кое-как залатали. Пришлось опять воспользоваться перцовым баллончиком. Полиция по традиции приехала через три часа", — уверяет Людмила.

© Фото : из личного архива Людмилы Пыховой Разбитое окно в доме Пыховой © Фото : из личного архива Людмилы Пыховой Разбитое окно в доме Пыховой

Когда на следующий день она писала в участке очередное заявление, там же находился и Грачев. "Не стесняясь полицейских, он таскал меня за волосы прямо в участке. Его отпустили, будто ничего не было. Вечером позвонил и грозился поджечь дом. Я поспешила с работы. Разговора не получилось: он залез в мою машину (окна-то были разбиты) и снова угрожал поджогом — на сей раз автомобиля. Дальше все по тому же сценарию: его увезли в отделение и выпустили утром. В доме мы сейчас не живем — его нужно чинить. Зато в течение следующих дней Грачев регулярно туда приходил помыться или поспать, сломал систему отпления", — жалуется Пыхова.

По словам Людмилы, в общей сложности она, ее родственники и соседи написали на дебошира 18 заявлений, однако полицейские реагировали слабо. Тогда она обратилась за помощью в местное СМИ: "После этого он немного успокоился: теперь только ездит мимо на машине новой пассии без прав, как-то раз кинул камень в мое авто. Звонил и просил встречи с дочерью, но вновь разорался. Хочу, чтобы его посадили, только тогда почувствую себя в безопасности".

Общественный резонанс помог сдвинуть дело с мертвой точки. "Участковым уполномоченным полиции проведены проверки по всем заявлениям и сообщениям. В отношении Грачева составлено два протокола об административных правонарушениях по статье 6.1.1 КоАП РФ: "Побои". Они направлены в суд для принятия решения", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Кроме того, 26 октября МВД возбудило против Грачева уголовное дело по ч. 1 ст. 127: "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Копия постановления есть в распоряжении агентства. В документе указан ущерб на сумму около 70 тысяч рублей.

© Фото : из личного архива Людмилы Пыховой "Тойота" и "Шевроле Ланос" с разбитыми стеклами © Фото : из личного архива Людмилы Пыховой "Тойота" и "Шевроле Ланос" с разбитыми стеклами

Несмотря на это, виновник всех этих бесчинств остается на свободе — оснований для ареста нет. "Ни административные, ни уголовные статьи, по которым проходит Грачев, не предусматривают ограничения свободы на время разбирательства. В качестве наказания за побои предусмотрен административный арест, но, скорее всего, суд также ограничится денежным штрафом. Однако ситуация находится у нас на контроле: после многочисленных обращений в полицию мы беседовали как с Пыховой, так и с Грачевым и поддерживаем с ними связь", — сообщил РИА Новости источник в прокуратуре Чкаловского района Екатеринбурга.

"Угрожают расправой"

У самого Евгения Грачева совсем иная трактовка событий. "Я действительно не работал и иногда выпивал — у меня погибла мать, это был тяжелый удар. Но сбережения у меня имелись: без них мы бы на зарплату Пыховой не прожили. Я утеплял дом к зиме, регулярно гулял с ребенком, вечером позволял себе бахнуть пива или коньячку", — признается он РИА Новости.

И продолжает: "Все завертелось из-за тещи. Она постоянно к нам приезжала, вмешивалась в семейные отношения. На день рождения дочери поносила меня при (ребенке). Я оскорбился и ушел спать в машину. Когда проснулся в пять утра, действительно высказал всем пару ласковых, но полушепотом, чтобы не будить ребенка. Потом залез на крышу и продолжил стройку — дело-то близилось к зиме. Однако и это теще не понравилось. Когда она в очередной раз разоралась, погонял ее немного веником, только и всего. К вечеру приехала жена и выгнала меня в трусах на улицу. Про дочку в окне они придумали: девочку зовут Ирина Грачева, как мою мать. Разве я бы мог себе позволить рисковать ее здоровьем?" — уверяет Грачев.

© Предоставлено Евгением Грачевым Угрозы Грачеву в интернете © Предоставлено Евгением Грачевым Угрозы Грачеву в интернете

Он не отрицает эпизод с угрозой поджога машины. "Хотел вернуть свое законное имущество. Ведь мы договаривались, что я отдам авто Лизе на время, пока меня лишили прав. Так как я должен кредиторам большую сумму, переписал ее на Елизавету. Скрины сообщений, где я говорю о том, что "это подарок от чистого сердца", — подделка. Однако машину мне не вернули, тогда я оскорбился и расколотил стеклопакеты. Готов был вставить новые в обмен на машину, договориться не получилось. Вот и пришлось устроить "файер-шоу". Побои тоже ерунда: у Людмилы только синяки на ногах — ходит на работе между столешниц, цепляется. Рука у меня тяжелая — она бы с удара легла. К тому же после очередного задержания, пока я находился в полиции, у меня из бытовки украли больше миллиона рублей, а соседка видела, что жена там полчаса рылась", — утверждает Евгений.

После публикации в местных СМИ ему стали поступать угрозы. "По сто раз в день пишут, что найдут и вонзят нож в спину, другие вызывают на ринг. На прошлой неделе в Екатеринбурге вышел из кафе покурить, и меня впятером избили люди в форме охраны. Очнулся уже ночью в полиции. К утру мне вызвали скорую. Врачи засвидетельствовали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы мягких тканей. Я позвонил в полицию и оставил сообщение, мне пока не перезвонили. Об угрозах тоже планирую подать заявление", — рассказывает Грачев.

© Фото : Евгений Грачев Грачев показывает следы от побоев и наручников © Фото : Евгений Грачев Грачев показывает следы от побоев и наручников

Правда, официальная версия событий значительно отличается от утверждений дебошира. "Работники ЧОП увидели на улице мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. Он нецензурно выражался, вызвали полицию. Наряд патрульно-постовой службы доставил его в дежурную часть. Там все травмы зафиксировали, составили в отношении доставленного протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Проснувшись в камере территориального ОВД для административно задержанных, Грачев попросил сотрудников полиции вызвать ему скорую. Медики доставили его в больницу. С заявлением о побоях он пока не обращался", — пояснили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.