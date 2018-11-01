Выжить и не разориться. Корреспондент РИА Новости на неделю стала веганом

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Ирина Халецкая. Строгий отказ от всего, имеющего отношение к животным, — число веганов по всему миру растет. И уже перевалило за полтора миллиарда человек. Веган не носит обувь из натуральной кожи, не спит на подушке с перьями, не пользуется косметикой, которую тестировали на животных, — многое под полным запретом. К Всемирному дню вегана, отмечаемому 1 ноября, корреспондент РИА Новости неделю прожила без продуктов животного происхождения и едва не разорилась.

Новый уровень

Про вегетарианцев, которые сознательно исключили из рациона мясо, а многие и рыбу, знают все. Более того, в последние годы к ним настолько привыкли, что уже не тычут пальцем и не воспринимают их идеологию как сюр. Вегетарианца можно встретить практически в каждой компании. Да и диетологи больше не относятся к таким людям столь критично, как раньше. Наоборот, многие специалисты теперь уверены, что отказ от мяса — залог здоровья.

Особняком стоит веганство: когда человек отказался не только от мяса и рыбы, а от любых продуктов и товаров животного происхождения. Подобный образ жизни до сих пор воспринимают в штыки.

Не стоит становиться веганом сразу — это настоящая "ломка" для организма, что может отрицательно сказаться на здоровье. Кроме того, как советуют веганы со стажем, нужно определиться с мотивацией: одними движут идеологические причины, другие делают это в погоне за модной тенденцией либо из-за желания выделиться из толпы или прослыть белой вороной (а это действительно так), третьи просто хотят похудеть.

Я, автор этого материала, несколько месяцев назад практически исключила из рациона мясо и сахар, поэтому эксперимент с превращением в ортодоксального вегана на неделю казался мне легкой задачей. Но я ошиблась.

© Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая © Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая

Одна сплошная каша

Предварительно я составила меню и пошла с ним в обычный супермаркет у дома. И тут же столкнулась с первой проблемой: купить почти нечего. Вегану нельзя есть яйца и молочные продукты — это известно. Однако под запретом вообще все, что подразумевает эксплуатацию животных. Например, мед. Нельзя есть тростниковый сахар, если его обрабатывали с помощью белого угля, изготовленного из костей животных. При покупке надо точно знать, как сахар фильтровали, — а это в составе не всегда прописано. Поэтому лучше брать коричневый сахар, фруктозу или изучать упаковку досконально: продукт должен быть из свеклы, при фильтрации которой не используется уголь из костей. По той же причине запрещен желатин, ведь это смесь из сухожилий, хрящей и прочих веществ животного происхождения.

Незыблемое правило вегана: под лупой изучать состав каждого продукта. Там есть обозначенные буквами добавки, загустители, красители — тоже животного происхождения. Например, Е-120 — карминовая кислота, пищевой краситель, делается из насекомых.

Кодировок с литерой Е — так называемых "ешек" — вообще много. Чтобы избежать ошибок, дотошные покупатели даже скачивают в телефон приложения со списком "опасных" компонентов. Я тоже скачала. И расстроилась от осознания того, что пищевая промышленность пока не особо заботится о веганах.

В мелких точках продажи вегану совсем грустно: выбор очень скудный. Если крупа, то в основном гречка и рис (и не дикий, а "китайский"), если овощи — огурцы, помидоры, жухлые перцы, а бобовые — фасоль и горох. Отказывая себе во многом, сложно питаться одним и тем же. Из-за этого многие срываются, плачут, поедая сплошную кашу на завтрак, обед и ужин. Приходится ехать в гипермаркеты с большим ассортиментом либо искать специализированные биомагазины. Если живешь в маленьком городе, заказываешь еду через интернет. Однако тут подстерегает другая проблема: за разнообразие приходится дорого платить.

Наелся и обеднел

Расписать нескучное меню не так уж сложно, но сэкономить совершенно нереально. Если в московских супермаркетах можно купить булгур подешевле, найти недорогую чечевицу или киноа, то в провинции возникнут трудности. С этим я столкнулась во время путешествий по городам России: многие продавцы даже не знают, что такое чиа или кускус, смотрят на тебя с подозрением, а магазины, делающие ставку на здоровое питание, взвинчивают цены в два-три раза. Это касается не только круп, но и орехов, ягод, сухофруктов — либо дорого, либо ешь что-то невкусное.

© Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая © Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая

С другой стороны, квесты по поиску нужного ингредиента доставляют определенное удовольствие, поскольку развивают фантазию: ты более осознанно подходишь к формированию бюджета и меню. Скажу сразу: за неделю я потратила на еду в три раза больше, чем обычно. Однако я ни в чем себе не отказывала и каждый день готовила что-то новое. Так что в качестве бонуса от вегантсва можно добавить еще и прокачку навыков в готовке.

Меню и БЖУ

Есть нужно не бессистемно, иначе через неделю или две гарантированно свалишься от нехватки энергии. Хотя, отказавшись от животной пищи, первую неделю действительно чувствуешь приятную легкость в теле. Кажется, что все тебе по зубам, задаешься вопросами, почему ты раньше не отказался от мяса, если все так просто? Через неделю это пройдет. Начнется перестройка организма, которая так или иначе отразится на общем тонусе.

К примеру, обнаружится, что вас преследует чувство голода. Даже если ты съешь миску салата, организм все равно будет требовать еще. Первое время невозможно без слез и обиды смотреть на тортики и сладости, что уплетают рядом коллеги.

Еще один момент: если дома вас не поддерживают, сорваться проще простого. Поэтому, если кто-то в семье — веган, остальные тоже становятся травоядными (или хотя бы уплетают мясо тайком). Первые дни — самые сложные, но их нужно выдержать, не поддаваясь соблазнам. Лучше пить больше воды и не срываться на окружающих, даже если очень хочется. Главное, повторять себе: все пройдет, скоро на эту вредную пищу ты даже не посмотришь.

Стоит ответственно подойти к подсчету калорий и наличию белков, жиров и углеводов (БЖУ). Не мешает проконсультироваться с диетологом, чтобы не навредить себе, и усвоить: если исключаешь из рациона продукт, например мясо, то эти белки, жиры и углеводы необходимо заменять другими. Каждый организм нуждается в своем количестве БЖУ: можно посчитать с помощью специальных калькуляторов в интернете, но лучше все же со специалистом. Плюс у каждого продукта свой гликемический уровень (чем ниже, тем сытнее еда). Подгонять питание под себя проще, зная эти цифры. Сначала кажется, что все это очень сложно, но в действительности — нет.

Завтракать утром — обязательно. Лучше всего кашей — у меня была овсяная на воде (можно залить с вечера, за ночь она разбухнет). В качестве добавок я использовала ягоды, бананы (в этом случае каша становится заметно слаще и без сахара), финики, иногда орехи. В мой рацион входили также семена льна и отруби: на вкусе еды они никак не отражаются, но все же вносят разнообразие, да и полезны. А еще, чтобы не чувствовать упадок сил (это произойдет неизбежно), пила льняное масло (омега-3) по ложке раз в день.

Лактозу я заменила овсяным молоком. На его основе делала милк-шейки, если ежедневная каша была не в радость или не хотелось готовить. Оно в два раза дороже, чем простое, но получается питательно: в блендере измельчаешь ягоды, бананы и прочее, заливаешь молоком. Вкусный завтрак готов. Вместо омлета можно есть сыр тофу. Хорошо пойдет и фруктовый салат — впрочем, недешево. Кроме того, существуют рецепты постных блинов: особой разницы с теми, что на молоке и яйцах, если честно, нет.

В обед я ела овощи на пару, всегда разные: брокколи, морковь, баклажаны, перцы и так далее. Картофель заменила бататом, что тоже влетело в копеечку — не люблю картошку из-за крахмала. Популярные огурцы и помидоры ела значительно реже, они мне очень надоели. Из круп я отдала предпочтение киноа, нуту, булгуру — старалась брать те, где много белка. Либо готовила крем-супы, это действительно было мое спасение. Рецептов бесчисленное множество: из чечевицы, брокколи, грибов (впрочем, некоторые веганы их не едят), тыквы.

© Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая © Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая

Самый коварный прием пищи — перекус: можно случайно съесть что-то совсем не по формату. Ошибочно считать, что веганы не едят сладкое. Еще как едят! Просто его нужно искать в магазинах, где балуют "безбисквитными" десертами. А лучше всего делать самому, чтобы быть уверенным в составе наверняка. Рецептов в Сети много.

Ужин от обеда отличается тем, что порция меньше по размеру и количеству углеводов. Подойдут салаты, грибы, немного каши. Нежелательно есть перед сном, иначе кишечнику придется всю ночь вкалывать, чтобы переварить. Утром из-за этого вместо бодрости придет ощущение сонливости, а веки опухнут.

В целом веганы, как мне показалось, едят намного больше. Получается по четыре или пять приемов пищи. За неделю приучить себя есть по часам не выйдет, а вот за месяц — в самый раз.

Выход в город и осуждение

Тяжелее всего, когда ешь вне дома. Привыкаешь носить контейнеры на работу, однако если зовут на какое-то застолье, начинается самое сложное испытание. Во-первых, не все готовы выдержать натиск вопросов. Сначала — удивление на лицах, а потом раздача советов или осуждение. Тут нужно запастись терпением, улыбаться и применить все свои дипломатические навыки. Во-вторых, ни одно торжественное мероприятие, на котором я была, ни одно кафе, где мне назначали встречу, не располагает веганским меню. С этим бесполезно спорить, нужно смириться и жевать огурец, пока другие уплетают за обе щеки котлеты. Или можно взять с собой свою еду — это нестрашно. Хитрить и выковыривать мясо из супа, как многие делают, нельзя!

© Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая © Фото : из личного архива Ирины Халецкой Ирина Халецкая

О том, что в компании есть веган, все узнают сразу, причем далеко не всегда это происходит случайно: многие так увлекаются своим образом жизни, что готовы кричать "Я веган!" направо и налево. Через это проходят все, потом бахвальство обязательно наскучит.

Про похудение и итоги

Похудеть, не употребляя мясо и молоко, можно, но только в том случае, если не налегать на одни лишь каши: ведь это углеводы, а от них поправишься еще больше. Впрочем, нельзя есть один сплошной белок без углеводов или жиров — не будет сил встать с кровати. Сонливость, депрессия, потеря смысла в жизни — а это вот все будет.

Всего должно быть в меру, организму необходимо привыкнуть. За неделю эксперимента я похудела на 2,5 килограмма, что немного, однако за несколько месяцев отказа от мяса и сладкого ушло 12 килограммов. Это почти два размера в одежде, пришлось тратиться еще и на обновление гардероба.

Из серьезных минусов: испортилась кожа (потом, правда, все нормализовалось); перепады в настроении, в том числе из-за нехватки жиров первое время и постоянных разговоров за спиной; возросшие траты времени и денег на поиск и приготовление еды; отказ от походов в рестораны — без еды в них скучно.

Внешне, как мне кажется, я не сильно изменилась, разве что стала "суше". Но я и не стремилась к похудению, просто хотела избавиться от сахарной зависимости. А от мяса отказалась по идеологическим причинам. Если же исповедовать веганство как диету, лучше руководствоваться здравым смыслом и не мучить себя: все-таки это образ жизни, а не подсчет калорий и цифры на весах.