Почти 500 человек прошли медосмотр во время акции #ДоброВСело в Чувашии

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт – РИА Новости. Почти 500 человек, в том числе 238 детей, смогли пройти первичный осмотр у медиков в ходе проведения в Чувашии Всероссийской акции по улучшению условий функционирования фельдшерско-акушерских пунктов "#ДоброВСело", сообщает информационно-аналитическое управление администрации главы республики.

Организаторами акции "#ДоброВСело" выступили Минздрав России, Росмолодежь и Всероссийское общественное движение "Волонтёры-медики" в рамках Года добровольца (волонтёра) в России. Главная цель проекта – повысить уровень жизни в муниципальных образованиях через повышение доступности медицинских знаний и оказать медицинские услуги населению. Выездные бригады медицинских специалистов и волонтеров побывали в сельских фельдшерско-акушерских пунктах, помогали привести в порядок территории ФАПов.

"Подведены итоги Всероссийской акции "#ДоброВСело" в Чувашии, которая стартовала 22 сентября в деревне Шибылги Канашского района. Всего первичными осмотрами было охвачено 441 человек, в том числе 238 детей", — говорится в сообщении.

Также у сельских жителей была возможность проконсультироваться с профильными специалистами республиканского уровня. По итогам консультаций более 50 человек направили на дополнительное обследование, порядка 150 исследований провели на месте.

По данным управления, медицинский блок проекта включал в себя первичный осмотр и консультации врачей-специалистов мобильных центров здоровья и выездной бригады врачей — терапевта, кардиолога, невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога. Также в акции участвовал передвижной стоматологический кабинет городской стоматологической поликлиники Минздрава Чувашии.

В течение полутора месяцев команды волонтёров и медицинских специалистов посетили шесть малых населенных пунктов, где имеются ФАПы. Это деревни и села Канашского, Алатырского, Мариинско-Посадского, Чебоксарского, Аликовского, Моргаушского районов. В акции приняло участие более 50 волонтеров.

"Сегодня мы имеем уникальную ситуацию: волонтеры-медики активно работают и охватывают большое количество населения обучающими занятиями. Нам необходимо заботиться о здоровье населения и продолжать работу в том же направлении", — цитирует управление слова министра здравоохранения Чувашии Владимира Викторова.

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