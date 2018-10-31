Пенза войдет в число ключевых центров движения Юнармии

ПЕНЗА, 31 окт — РИА Новости. Пенза в скором времени войдет в число ключевых центров движения Юнармии в России, считает главнокомандующий Сухопутными войсками РФ Олег Салюков.

"Будем приезжать, организовывать встречи с ветеранами, а также молодыми ребятами, которые хорошо себя зарекомендовали во время локальных конфликтов. Скоро Пенза станет одним из ключевых центров юнармейского движения", — цитирует Салюкова пресс-служба областного правительства.

Салюков во время встречи с юнармейцами лингвистической гимназии №6 в Пензе, где в среду открылся первый в регионе юнармейский класс, сообщил, что намерен взять шефство над гимназией и всем юнармейским движением в городе. Он отметил, что гимназия дает хорошие знания, и нацелил молодых людей на усердную учебу и изучение иностранных языков.

Руководитель аппарата главного штаба всероссийского движения "Юнармия" Елена Слесаренко сообщила юнармейцам, что министр обороны РФ дал поручение создать юнармейский КВН, и выразила надежду, что пензенская команда будет одной из сильнейших.

Губернатор области Иван Белозерцев в свою очередь рассказал, что дал поручение подчиненным разработать положение о проведении в Пензенской области конкурса военно-спортивных игр, которые, как ожидается, стартуют уже в 2019 году.

"Под это будут выделены денежные средства, может быть, будем проводить игры на базе военного института или на полигоне в течение трех-четырех дней. В наше время была такая традиция, и мы ее возродим", – цитирует слова Белозерцева его пресс-служба.