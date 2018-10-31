В Госдуму внесли проект по усилению ответственности за оборот алкоголя

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Законопроект по усилению ответственности за правонарушения в сфере государственной монополии на производство и оборот алкогольной продукции внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных.

Изменения вносятся группой депутатов от фракции КПРФ в пункт "в" части 2 статьи 171.3 Уголовного кодекса РФ.

"За производство, закупку (в том числе импорт), поставку (в том числе экспорт), хранение, перевозку и (или) розничную продажу этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном размере, "лицом с использованием своего служебного положения – наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что это позволит в определенной мере перекрыть на заводах по производству этилового спирта и фармацевтической субстанции этилового спирта каналы нелегального производства и оборота спирта и его поставки для производства нелегальной алкогольной продукции.