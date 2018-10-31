В Госдуму внесли проект о повышении прожиточного минимума

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Законопроект о повышении прожиточного минимума в России до 25 тысяч рублей внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся группой депутатов от КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым.

"Начиная с 2019 года минимальный размер оплаты труда предлагается установить как величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации в размере не менее 25 000 рублей в месяц", — говорится в пояснительной записке.

Авторы отмечают, что при этом треть бюджетных расходов возвратится в бюджетную систему в виде уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и подоходного налога с физических лиц.