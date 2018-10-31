Экипаж "Норда" опасается за состояние арестованного на Украине судна

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Состояние крымского рыболовецкого судна "Норд", арестованного на Украине, вызывает опасение, сообщил матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд", задержанного на Украине в марте, во вторник были обменяны на семерых украинских моряков.

"Зная, до чего довели в украинском порту свои же суда, которые стоят там полуразобранные, нет уверенности в том, что у нашего судна все в сохранности, что там не поснимали механизмы, а коробка – это железо в принципе, если вытащить двигатель. Придется, наверное, смириться или действовать через суды международные. Это руководство (судовладелец. – Прим. ред.) будет решать. Возможно, будем обращаться в международные суды, чтобы через них вернуть судно", — сказал журналистам Чмыхалов.

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" Национальному агентству Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск". Затем в офисе украинского омбудсмена заявили, что судно "Норд" было передано АРМА для продажи на аукционе.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с десятью членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".