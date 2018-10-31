Новые правила и рекорды: итоги второго конкурса президентских грантов

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. На конкурс президентских грантов в 2018 году поступило рекордное количество заявок за всю историю проведения конкурса. Об этом в ходе заседания координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества заявил председатель комитета, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

"9843 проекта подано на грантовую поддержку. Во втором конкурсе в этом году приняли участие объединения и НКО граждан из всех без исключения регионов Российской Федерации. Это рекорд за всю историю распределения президентских грантов с 2006 года", — сказал он.

По словам Кириенко, суммарно на два конкурса подано 19 тысяч заявок, что также является рекордом по сравнению с прошлым годом — тогда на соискание грантовой поддержки поступило 16 тысяч заявок.

"Мы ужесточили свои требования. В прошлом году одна организация могла подать несколько заявок, в этом — мы ограничили подачу одинаковых заявок от одной организации по разным направлениям", — добавил заместитель руководителя администрации президента РФ.

Такие меры, по мнению Кириенко, позволяют достичь максимальной открытости и прозрачности конкурсного отбора.

Дорога малым селам

Председатель объединенного экспертного совета конкурсов на предоставление грантов президента РФ Андрей Клепач в свою очередь отметил, что за последние три года в четыре раза выросло количество региональных проектов, претендующих на получение гранта.

"По сравнению с 2015 годом в четыре раза выросло количество победителей из других регионов кроме Москвы и Санкт-Петербурга. При этом по Татарстану мы зафиксировали рост в семь раз, в Пермский край — почти в шесть раз. Безусловный лидер Волгоград — рост в 10 раз", — сообщил он.

Клепач также добавил, что во втором конкурсе участвует почти в полтора раза больше инициатив из малых городов и сел.

Как уточнили в пресс-службе Фонда президентских грантов, после данного этапа поддержку получат около 580 некоммерческих организаций, которые прибавятся к 485 уже реализующимся проектам из этих территорий. Общая сумма грантов, которую эти НКО получат за 2018 год, превысит 1,2 миллиарда рублей — на 20% больше, чем в прошлом году.

Финансовая сторона вопроса

Всего по итогам второго конкурса более 2 тысяч некоммерческих организаций получат президентские гранты, общая сумма которых составит 4 миллиарда 690 миллионов рублей. Как отметил в разговоре с журналистами по итогам заседания Сергей Кириенко, более половины поддержанных инициатив ранее никогда не побеждали в конкурсе.

"У нас увеличивается количество организаций, которые получили гранты впервые. Это важно, так как означает, что не одни и те же все время получают", — подчеркнул он.

По его словам, также вырос объем софинансирования инициатив.

"Команды, подающие проекты, вкладывают собственные ресурсы, труд волонтеров, партнерские отношения с региональным бизнесом и властями", — сказал первый заместитель руководителя администрации президента России, добавив, что размер софинансирования проектов, которые прошли экспертизу, составляет 3 миллиарда 265 миллионов рублей.

Кроме того, Кириенко подчеркнул, что необходимо проводить публичную оценку социального эффекта инициатив, получивших президентские гранты.

"Очень важно знать, что дала реальная реализация проекта, в том числе и для понимания правильности выбора экспертами, важно и с точки зрения распространения опыта", — резюмировал он.