Моряки судна "Норд" не намерены менять профессию

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Экипаж судна "Норд", вернувшийся в Крым после незаконного удержания на Украине, не намерен менять свою профессию, заявил матрос сейнера Павел Чмыхалов.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины обменяли на семерых украинских моряков. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"В нашем команде есть члены экипажа, которые всю жизнь в море. Люди моря просто так свою профессию не бросают. Море – это уже даже не смысл заработка, это уже смысл жизни. Желание выходить в море ни у кого у членов экипажа пережитое не отбило, тем более в Азовском море уже начали охранять наших рыбаков, усилили присутствие, так что бояться нечего", — сказал Чмыхалов журналистам.

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.