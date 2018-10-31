Более восьми миллионов деревьев высажены за семь лет в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Порядка 130 деревьев различных пород посадили в Оренбурге в среду чиновники вместе со школьниками в рамках областной акции "Миллион деревьев", всего за семь лет в рамках этой инициативы высажены более восьми миллионов деревьев, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

"Акция проходит в области по инициативе губернатора Юрия Берга. В нашей области площадь, занимаемая лесом, составляет всего 5,6%а. Мы — степной край, и леса нам, конечно же, не хватает. Поэтому и было принято решение, что акция "Миллион деревьев" будет жить", — цитирует пресс-служба слова принявшего участие в посадке деревьев первого вице-губернатора — первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина.

По его словам, акция с каждым годом становится все более массовой, к ней подключаются крупные организации и предприятия.

Так, на территории всех муниципальных образований Оренбургской области за семь лет существования акции были высажены сосна, лиственница, ель, береза, дуб, клён, ясень, вяз, ива, липа, рябина, боярышник, смородина и другие породы. Уход за саженцами взяло на себя население и организации области.

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