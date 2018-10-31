Капитан судна "Норд" надеется вернуться к экипажу и любимому делу

КЕРЧЬ, 31 окт — РИА Новости. Капитан задержанного на Украине российского судна "Норд" Владимир Горбенко заявил, что надеется вернуться в Крым и продолжить заниматься своим любимым делом – ловить рыбу.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041. Капитан крымского судна по-прежнему остается на Украине.

"Самочувствие, слава богу, нормально. Подлечили. Медикаменты принимаю. Все хорошо. Спасибо экипажу за поддержку, я рад, что они вернулись домой. Самое главное, что ребята вернулись домой. Расследование уголовного дела по мне закончилось, ожидаю вызова в суд. Конечно, хотелось бы всех увидеть и продолжить с командой заниматься своим любимым делом, продолжить ловить рыбу", — сказал Горбенко своим родным во время видеозвонка, который был осуществлен в присутствии журналистов.

В разговоре принимали участие мать, жена и дочка капитана. При этом дочка на прощание стала целовать экран телефона, на которым был виден отец. Мать и жена не могли сдержать слез.

© РИА Новости / Виктор Лященко Семья капитана судна "Норд" Владимира Горбенко общается с ним по телефону © РИА Новости / Виктор Лященко Семья капитана судна "Норд" Владимира Горбенко общается с ним по телефону

Украинские пограничники 25 марта задержали "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Двое сумели вернуться в Крым через Белоруссию. Капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.