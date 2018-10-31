Более 30% жителей России продолжают курить, сообщили социологи

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 30% россиян продолжают курить, несмотря на общее снижение потребления табака, в 2018 году увеличилось количество курящих женщин, сообщила руководитель департамента панельных исследований исследовательского холдинга РОМИР Инна Караева.
"За последние пять лет мы фиксируем снижение доли курильщиков. На текущий момент от всего населения России 32% людей являются курильщиками, которые регулярно потребляют более одной сигареты в день",- сказала Караева на круглом столе "Изменение общественных привычек, связанных с курением".
При этом она отметила, что в 2018 году увеличилась доля курящих женщин.
Исследование проводилось с января по сентябрь 2018 года, данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 года. Вся информация представлена на основании анализа потребительской панели.