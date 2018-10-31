Более 30% жителей России продолжают курить, сообщили социологи

Во все тяжкие, чтобы очистить легкие: что помогает бросить курить?. Архивное фото

Во все тяжкие, чтобы очистить легкие: что помогает бросить курить?. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Более 30% россиян продолжают курить, несмотря на общее снижение потребления табака, в 2018 году увеличилось количество курящих женщин, сообщила руководитель департамента панельных исследований исследовательского холдинга РОМИР Инна Караева.

"За последние пять лет мы фиксируем снижение доли курильщиков. На текущий момент от всего населения России 32% людей являются курильщиками, которые регулярно потребляют более одной сигареты в день",- сказала Караева на круглом столе "Изменение общественных привычек, связанных с курением".

При этом она отметила, что в 2018 году увеличилась доля курящих женщин.

Снижение доли курильщиков по сравнению с 2017 годом отражается практически во всех возрастных группах. "Единственная возрастная группа, которая показывает положительную динамику по сравнению с прошлым годом, это аудитория в возрасте 45-54 лет, только в разрезе этой аудитории увеличивается доля потребляющих никотин", — уточнила Караева.

Исследование проводилось с января по сентябрь 2018 года, данные сравнивались с аналогичным периодом 2017 года. Вся информация представлена на основании анализа потребительской панели.