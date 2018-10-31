Суд отклонил иск Грудинина к ВГТРК

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Савеловский суд Москвы отклонил иск бывшего кандидата в президенты РФ Павла Грудинина к ВГТРК о защите чести и достоинства, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Михайлова.

"Решением Савеловского суда Москвы от 31 октября 2018 года в удовлетворении исковых требований Грудинина к ФГУП ВГТРК о защите чести, достоинства, признании сведений не соответствующими действительности, опровержении сведений, взыскании компенсации морального вреда отказано", — сказала она агентству.

По словам представителя суда, Грудинин требовал компенсации морального вреда в размере одного рубля и опровержения сведений из передачи "Прямой эфир", посвященной его разводу.