Камчатка в 2019 году получит две новые грузопассажирские баржи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 окт — РИА Новости. Камчатский край получит в 2019 году две новые грузопассажирские баржи, которые построят в Приморье, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

Министр транспорта и дорожного строительства края Владимир Каюмов участвовал в церемонии закладки килей двух судов, которые построят для Камчатки на Находкинском судоремонтном заводе в Приморском крае. Каждая баржа рассчитана на 20 тонн груза и 12 пассажиров. Согласно техническому заданию длина судна составит 19 метров, ширина — шесть метров, скорость — семь узлов.

"Эти суда строятся по проекту, разработанному Находкинским судоремонтным заводом. Камчатский край вообще первый субъект России, который поставил перед верфями задачу создать универсальную баржу, которая сможет обеспечить перевозку как грузов, так и людей. Кроме того, судно будет оборудовано двумя двигателями, что повысит его маневренность и надежность", — цитирует пресс-служба Каюмова.

По его словам, ранее губернатор региона Владимир Илюхин поставил задачу обеспечить бесперебойное сообщение между населенными пунктами Камчатки. Стоимость строительства барж составляет порядка 70 миллионов рублей, эти средства выделены из бюджета субъекта в рамках программы "Развитие транспортной системы Камчатского края". Планируется, что на полуостров суда прибудут в первом полугодии 2019 года. Со стапелей завода их отправят на переправы через реку Камчатка в Мильковском районе — в поселок Таежный и село Лазо.

В сообщении правительства также сообщается, что по заказу Камчатского края в Приморье строят еще две баржи, грузоподъемностью до 40 тонн и пассажировместимостью до 25 человек. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и Славянский судоремонтный завод должны поставить их на полуостров в декабре 2018 года.

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