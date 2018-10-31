В Нижегородской области определили лонг-лист проекта "Великие имена России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Десять фамилий, в том числе летчика Валерия Чкалова, ученого Николая Лобачевского, композитора Милия Балакирева и князя Георгия Всеволодовича, вошли в лонг-лист потенциальных кандидатов для присвоения имени нижегородскому аэропорту "Стригино", сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Имена выдающихся соотечественников в рамках проекта "Великие имена России" присвоят аэропортам 45 городов страны, в том числе аэропорту в Нижнем Новгороде. В среду стартовал новый этап проекта, в рамках которого будет определена тройка имен-финалистов.

"Третий этап проекта "Великие имена России" стартовал в Нижегородской области. В лонг-лист потенциальных кандидатов для присвоения имени аэропорту "Стригино" вошли 10 известных людей: организатор нижегородского ополчения Козьма Минин, писатель Максим Горький, изобретатель Иван Кулибин, летчики Валерий Чкалов и Петр Нестеров, создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев, ученый-математик Николай Лобачевский, основатель Нижнего Новгорода князь Георгий Всеволодович, композитор Милий Балакирев и военачальник Александр Голованов", — говорится в сообщении.

Три имени из списка, за которые проголосует больше всего людей, войдут в шорт-лист для финального голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, проект позволил запустить интересную общественную дискуссию. "В истории Нижегородской области было немало ярких личностей. Думаю, что у каждого нижегородца есть свое мнение о том, как мог бы называться аэропорт. Приглашаю всех неравнодушных к судьбе родного края принять участие в финальном голосовании. Будет интересно узнать результат", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Отмечается, что конкурс "Великие имена России" породил много народных инициатив в поддержку различных кандидатов. Например, студенты Мининского университета в Нижнем Новгороде создали ролик в поддержку своего кандидата в конкурсе "Великие имена России". Часть съемок организовали на крыше вуза, чтобы смелым видео привлечь пользователей соцсетей проголосовать за Козьму Минина на сайте великиеимена.рф.

В Нижегородской области было открыто 18 информационных точек проекта "Великие имена России" — в аэропорту "Стригино", на железнодорожном вокзале и в торговых центрах. К работе привлечено около 200 волонтеров.

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