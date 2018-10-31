Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

Сотрудники полиции и МЧС РФ у входа в здание управления ФСБ по Архангельской области, где произошел взрыв

МУРМАНСК, 31 окт – РИА Новости. Транспортные ограничения, введенные после того, как в здании УФСБ по Архангельской области прогремел взрыв, сняты, движение возобновлено, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД.

"Все ограничения по транспорту сняты, центральный проспект открыт, движение возобновлено", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось о том, что сразу после того, как у здания ФСБ прогремел взрыв, был перекрыт участок Троицкого проспекта и организован объезд транспорта.

В среду Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил о взрыве у входа в здание ФСБ, пострадали три сотрудника ФСБ, а человек, предположительно устроивший взрыв, погиб от полученных ранений. СК признал взрыв терактом и заявил, что, по предварительной информации, самодельное взрывное устройство в здание пронес 17-летний местный житель.