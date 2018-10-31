В Чувашии построят 14 детсадов к концу 2019 года

ЧЕБОКСАРЫ, 31 окт — РИА Новости. Четырнадцать новых детских садов появится в Чувашии до конца 2019 года, таким образом в регионе будут созданы порядка трех тысяч дополнительных мест для дошкольников, на что будут выделены 1,7 миллиарда рублей из федерального бюджета и 111,65 миллиона рублей из регионального бюджета, сообщает информационно-аналитическое управление администрации главы региона.

"Средства будут направлены на строительство 14 дошкольных организаций — это девять детских садов в Чебоксарах, и по одному — в Комсомольском, Чебоксарском, Цивильском районах и городах Канаш и Новочебоксарск ", — говорится в сообщении управления.

По словам временно исполняющего обязанности министра образования и молодежной политики Чувашской Республики Сергея Кудряшова, в республике на начало 2018 года проживают 44,7 тысяч детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, из них детские сады посещают 29% от общего числа детей ясельного возраста.

"Не все родители, и это вполне естественно, отдают ребенка в детский сад сразу по достижении двух месяцев. Поэтому реальная потребность в настоящее время по республике составляет 58,3% от общего количества желающих посещать детские сады", — сказал чиновник.

По данным управления, в республике на сегодняшний день работают 342 детских сада и 364 дошкольные группы на базе 208 школ. За последние шесть лет в республике построено 47 детских садов, за счет всех форм создано более 23 тысяч мест для дошкольников. На эти цели направлено более 4 миллиардов рублей.

Другие новости региона читайте здесь>>