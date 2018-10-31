Ивановская область получит в этом году еще 23 автомобиля скорой помощи

ИВАНОВО, 31 окт — РИА Новости. В Ивановскую область за счет средств федерального бюджета в текущем году поступят в общей сложности 48 автомобилей скорой помощи, сообщил РИА "Новости" представитель пресс-службы регионального правительства.

"Правительством РФ принято решение выделить региону дополнительно 23 машины скорой помощи. Об этом шла речь в ходе встречи губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского с президентом России в июле текущего года", — рассказал собеседник агентства.

Автомобили скорой помощи класса "В" поступят в регион в дополнение к ранее выделенным 25 единицам транспорта. Это машины экстренной медпомощи, предназначенные для проведения лечебных мероприятий силами врачебной бригады, транспортировки и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе. Автомобили оснащены оборудованием и средствами для проведения диагностических и лечебных мероприятий при оказании экстренной помощи.

Кроме того, добавили в пресс-службе, Ивановская область в этом году получит 22 школьных автобуса вместимостью от 10 до 24 человек, из них восемь поступят в регион дополнительно согласно последнему решению правительства России.

Спецтранспорт будет распределен среди муниципалитетов Ивановской области с учетом обращений граждан. "Во время рабочих поездок в районы и на встречах с жителями поднимались острые вопросы нехватки машин скорой помощи и школьных автобусов. Этот вопрос я также обсуждал на одной из встреч с президентом страны. В итоге в этом году нам будет выделено 48 карет скорой помощи и 22 школьных автобуса. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Это не закрывает все потребности на 100%, но тем не менее, надеюсь, жители почувствуют, что теперь качество обслуживания улучшится", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

Другие новости региона читайте здесь >>