Для Чувашии закупят десять новых автомобилей скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт — РИА Новости. Десять новых автомобилей скорой помощи закупят для Чувашии на средства резервного фонда правительства России, сообщает министерство здравоохранения республики.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 5 миллиардов рублей на дополнительные закупки машин скорой помощи и школьных автобусов, документ размещен на сайте кабмина. Согласно документу, на дополнительные закупки не менее 800 автомобилей скорой помощи и не менее 1,2 тысячи школьных автобусов выделяется по 2,5 миллиарда рублей.

"До конца 2018 года в распоряжение скорой помощи Чувашии поступит 94 новых автомобиля, в том числе 10 автомобилей скорой помощи класса В, которые будут закуплены на средства резервного фонда правительства России. Среди пополнения — 41 машина марки ГАЗель "Соболь", 26 – ГАЗель "Некст". Помимо отечественных автомобилей "скорая" республики закупает 10 мерседесов и семь реанимобилей на базе Ford Transit, полностью оснащенных современным медицинским оборудованием", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обновление автопарка службы "03" в Чувашии начали ещё в 2014 году. Каждый год он пополнялся несколькими десятками новых машин. В 2017 году автопарк Республиканской станции скорой медицинской помощи пополнили 33 новых автомобиля: 26 из них поступили по распоряжению правительства РФ, семь машин закуплены за счёт республиканского бюджета.

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