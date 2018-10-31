Большинство медорганизаций в селах не подключены к интернету, заявили в ОНФ

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

Врач в кабинете во время осмотра пациента. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Представители Общероссийского народного фронта проверили уровень качества и доступности медицинской помощи в малых поселениях с населением до двух тысяч человек: в частности, более 60% медорганизаций не подключены к сети интернет, сообщила пресс-служба ОНФ.

"Результаты исследования выявили серьезные проблемы в этой сфере. Например, выяснилось, что к сети интернет не подключены 904 (или 60,2%) медорганизации в 73 регионах. А система записи на прием отсутствует в 760 (или 50,6%) медицинских организациях в 68 субъектах РФ", — говорится в сообщении.

Около 433 малых поселения в 56 регионах от ближайшей медорганизации отделяет расстояние в более чем шесть километров, до 89 медорганизаций в 26 субъектах РФ жителям приходится преодолевать это расстояние пешком, добавляют эксперты ОНФ.

"Сегодня мы подводим итоги второго мониторинга качества и доступности медпомощи в малых населенных пунктах. Информация обо всех нарушениях, которые выявили активисты ОНФ, уже направлена ответственным региональным и местным органам власти", — сказал член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин.

Говорин также добавил, что полученная информация помогает наполнять интерактивную "Карту доступности медпомощи", которая создана и функционирует в рамках поручения Владимира Путина.