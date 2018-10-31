МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала соотечественников, проживающих за рубежом, сообщать о случаях нарушения своих прав при получении российского гражданства.

"Если вы знаете <…> какие-то вопиющие случаи, обращайтесь к нам, будем вместе решать, потому что Россия своих не бросает", — заявила она, выступая на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников, проживающих за рубежом.

В своем выступлении Симоньян упомянула историю блокадницы Клавдии Мальцевой, которая после начала конфликта на юго-востоке Украины уехала в Россию, попыталась получить гражданство, но столкнулась с "бюрократическими проволочками". Пожилой женщине удалось получить документы только после широкого освещения этой истории в СМИ и при поддержке МВД.

Также президент России Владимир Путин заявил, что принятие новой концепции миграционной политики приведет к снятию бюрократических барьеров в этой сфере.

"Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которой справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как это работает на практике", — сказал президент, выступая на конгрессе соотечественников.

Ранее Путин сообщил, что подписал новую редакцию концепции государственной миграционной политики, направленную, в том числе, на формирование комфортных условий для переселения соотечественников в Россию.