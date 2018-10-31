Сенцов в колонии пишет книги и пьесу

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Осужденный в РФ Олег Сенцов, находясь в колонии, вернулся к активной творческой жизни: пишет книги и пьесу, обсуждает возможность ее постановки с деятелями искусства, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко, курирующий вопросы организации медицинского сопровождения осужденных.
Сенцов осужден на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"*, готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
В начале октября Сенцов прекратил голодовку, началась его реабилитация. Как сообщили во ФСИН, в связи с этим была проведена консультация с лучшими московскими диетологами по разработке для него наиболее оптимального меню, которое включает весь необходимый рацион продуктов для выхода из состояния длительного отказа от полноценного питания без осложнений.
* Экстремистское движение, запрещенное в России