Мосгордума приняла бюджет московского фонда ОМС

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Депутаты Московской городской думы в среду приняли закон "О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2019 год и плановый период 2010 и 2021 годов" в первом и окончательном чтении, передает корреспондент РИА Новости.

В ходе голосования по принятию бюджета фонда ОМС большинство депутатов столичного парламента поддержали документ.

Документом установлен общий объем доходов бюджета фонда в 2019 году на сумму более 292 миллиардов рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального фонда ОМС, в сумме более 240 миллиардов рублей, и объем расходов — 292 миллиардов рублей в 2019 году.

Общий объем доходов на 2020 год установлен в сумме более 312 миллиардов, в 2021 году — более 330 миллиардов рублей с расходами в 2020 году — более 312 миллиардов рублей и в 2021 году в сумме более 330 миллиардов рублей.