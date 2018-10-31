ОНФ выявил в России более 360 разрушенных большегрузами участков дорог

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Общероссийский народный фронт зарегистрировал 362 участка дорог в регионах РФ, которые, по мнению граждан, разрушили большегрузы, сообщила пресс-служба движения.

"Мы провели мониторинг участков, которые граждане добавили на нашу карту и указали на разрушения из-за передвижения большегрузов. Таких участков оказалось 362", — цитирует пресс-служба эксперта проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Дмитрия Цопова.

Помимо этого, на карту попала дорога в Приморье, где недавно обрушился мост через реку Осиновка, в результате чего погибли люди.

Большинство перегруженных дорог, по данным ОНФ, жители РФ обнаружили в Смоленской, Московской и Ростовской областях. Также проблемные дороги отмечены в Алтайском крае, республике Башкортостан, в Краснодарском крае, Ленинградской, Орловской и других областях.

Самыми перегруженными дорогами, по мнению граждан, оказались улица Абрикосовая в Ейске, улицы Александра Невского и Натальи Ковшовой в Уфе и улица Комсомольская в Кирове.

Согласно данным Цопова, многие пользователи карты считают, что водители большегрузов пренебрегают дорожными знаками, сезонными ограничениями или пытаются сэкономить, объезжая платные дороги. "Еще одна сложная ситуация связана с городской застройкой. Фуры подвозят стройматериалы, разбивают городские улицы. А потом дорогу восстанавливают за счет бюджета, а не застройщика. То есть во всех этих случаях техника весом в десятки тонн передвигается по дорогам, не предназначенным для этого", — добавил он.