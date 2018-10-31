Приход зимы в столичном регионе сдвигается ближе к Новому году

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Приход зимы в столичный регион сдвигается ближе к Новому году, зима не будет ранней, заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв.

"По сегодняшним прогнозам, скорее, срок чуть сдвинут дальше, ближе к Новому году. Виды на ноябрь в Центральном регионе — это температура около нормы на положительном фоне. По всей видимости, зима не будет ранней", — сказал Киктёв на пресс-конференции.

По его словам, многолетние данные показывают, что устойчивый переход температуры через ноль происходит в десятых числах ноября. При этом снежный покров устанавливается в конце ноября.

"По всей видимости, переход температуры через ноль в сторону отрицательных значений несколько откладывается", — заключил Киктёв.