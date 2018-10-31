В Новой Москве обнаружили незаконную установку для сжигания мусора

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Незаконную самодельную установку для сжигания мусора обнаружили на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) в Москве, по факту загрязнения воздуха и нарушений требований по обращению с отходами возбудили административное дело, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды.

"Инспекторами департамента на территории ТиНАО была выявлена незаконная установка сжигания бытовых отходов. В ходе обследования территории вблизи деревни Большое Покровское было установлено, что указанный участок не огорожен забором, в его границах выявлен навал бытового и строительного мусора, завоз которого предположительно осуществлялся с соседнего участка, с целью последующей переработки в самодельной установке по сжиганию отходов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что инспекторами департамента природопользования были вызваны сотрудники полиции, организация, занимающаяся сжиганием мусора, пока не установлена. Также было возбуждено административное дело в отношении неустановленных лиц по факту загрязнения атмосферного воздуха и нарушений требований по обращению с отходами.

"Дополнительно будут направлены обращения в адрес ГУ МВД России по Москве и прокуратуры Москвы с просьбой осуществить контроль", — добавили в ведомстве.