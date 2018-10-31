Сборная Росатома одержала рекордную победу в чемпионате WorldSkills Hi-Tech

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Сборная команда госкорпорации "Росатом" вновь, причем с рекордным результатом, одержала победу в неофициальном командном зачете российского Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018, который прошел в конце октября в Екатеринбурге.

WorldSkills Hi-Tech — самое масштабное в России соревнование профессионального мастерства. Основная цель этого конкурса — актуализировать механизмы кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности на основе международных стандартов, включая механизмы профессиональной ориентации, подготовки кадров, формирования экспертных сообществ и повышения производительности труда. Чемпионат ориентирован не только на улучшение текущей кадровой ситуации в различных отраслях промышленности, но и работает на опережающую подготовку специалистов для высокотехнологичного производства.

Из 32 компетенций нынешнего чемпионата команда Росатома была представлена в двадцати. Участники, представлявшие десять дивизионов госкорпорации, увезли с собой 16 золотых, по две серебряные и бронзовые медали, сообщили в Росатоме.

Победители представляли такие предприятия российской атомной отрасли, как завод "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область), Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (Снежинск, Челябинская область), "Сибирский химический комбинат" (Северск, Томская область), "Машиностроительный завод" (Электросталь, Московская область), "Производственное объединение "Маяк" (Озерск, Челябинская область), "Комбинат "Электрохимприбор" (Лесной, Свердловская область), "НИИграфит" (Москва), "ЗиО-Подольск", "Инжиниринговая компания "АСЭ" (Москва), "Приборостроительный завод" (Трехгорный, Челябинская область), и другие.

Кроме того, Росатом занял первое место в номинации "Лучшие практики работы с молодыми специалистами с использованием инструментов WorldSkills".

До этого сборная Росатома три года подряд побеждала в медальном зачете WorldSkills Hi-Tech. На первом чемпионате в 2015 году команда госкорпорации соревновалась в 8 номинациях и взяла 6 золотых, одну серебряную и две бронзовых медали, став победителем в командном зачете. На WorldSkills Hi-Tech-2016 команда Росатома завоевала шесть золотых, три серебряных и одну бронзовую медаль (и тоже первенство в общекомандном зачете). По итогам прошлогоднего первенства в копилке сборной Росатома оказалось 8 золотых, 2 серебряных и одна бронзовая медаль. Таким образом, нынешний чемпионат стал для "атомной" команды рекордным по числу наград высшего достоинства.

На протяжении своей истории атомная отрасль решала чрезвычайно трудные в техническом смысле задачи, в буквальном смысле создавая с нуля необходимые технологии. Сделать это без квалифицированных инженеров и рабочих было бы невозможно, поэтому рабочие специальности всегда составляли основу Росатома. Сегодня в отрасли трудится свыше 115 тысяч человек рабочих специальностей, это примерно 45% от общего числа атомщиков. Ежегодное участие Росатома в Чемпионате WordSkills Hi-Tech помогает сотрудникам отрасли не только совершенствовать свое мастерство, но и повышать престиж рабочих профессий, подчеркивают в госкорпорации.