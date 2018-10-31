Синоптики рассказали о погоде в Москве на следующей неделе

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото

На первом плане купола Храма Василия Блаженного на Красной площади в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Теплая погода с температурой до 11 градусов, кратковременными дождями и прояснениями ожидается в Москве в ближайшую неделю, сообщает Гидрометцентр России.

"Начиная с четверга ожидается повышение температуры до 6-8 градусов днём. До конца недели будет облачно, с прояснениями, местами небольшой дождь, морось, туман", – говорится в сообщении.

В пятницу температура продолжит повышаться до 7-9 градусов днем и ночью — до 2-4. В субботу ожидается уже 5-10 градусов, ночью 0-5 тепла, в воскресенье – 6-11 градусов, ночью — 1-6 тепла.

"В понедельник и во вторник солнце выглянет из-за облаков, ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, днём 6-11 градусов, ночью – 1-6 градусов", – ожидают в Гидрометцентре.