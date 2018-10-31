Последняя ночь октября стала самой холодной в Москве с начала осени

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Последняя ночь октября стала самой холодной в Москве и области этой осенью, сообщает портал "Метеоновости".

"Последняя ночь октября стала самой холодной не только в Москве, но и в Подмосковье. Так, на главной метеостанции столицы, ВДНХ, температура понизилась до минус 2 градусов. Столько градусов же показал термометр в районе Измайлово. Примерно такая же температура (минус 1,9 градуса) была на Варшавском шоссе (ближе к МКАД) и в районе Бутово. В центре города, на Балчуге, минимальная температура составила минус 1,6 градуса", — говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, теплее всего в городской черте было на западе, в районе Строгино — минус 1,2 градуса.

"Но, как это часто бывает, самая низкая температура в московском регионе была в Черустях, минус 6,6 градуса. В восточной половине Подмосковья подмораживало до минус 4 — минус 5 градусов. Близкой к нулю градусам оказалась температура на западе области: в Волоколамске было минус 0,6, в Новом Иерусалиме минус 0,9 градуса", — отмечается в материале.

Черусти — поселок в Шатурском районе Московской области.