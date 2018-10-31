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Общество

Заросли борщевика "наступают" на Сибирь

(обновлено: 11:18 31.10.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБорщевик. Архивное фотоБорщевик. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Владельцам земельных участков в Подмосковье, заросших борщевиком, с 1 ноября грозят штрафы, однако в целом системной борьбы с ним в России не налажено, и растение, которое в большей степени распространяется из-за неиспользуемых земель, в ближайшие годы будет продолжать захватывать территории, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкЗаросли борщевика
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Заросли борщевика

Борщевик — сорное растение семейства зонтичных, насчитывает около 70 видов. Часть из них содержит вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. В Центральной и Северо-Западной России распространение получил борщевик Сосновского, который в середине прошлого века выращивали как силосное растение. Сейчас борщевик Сосновского сельскохозяйственной культурой не является.

"Вопрос распространения борщевика Сосновского очень важен с учетом опасности этого растения для здоровья людей, так как контакт с ним при определенных условиях вызывает раздражение и химические ожоги на коже. После прекращения культивирования борщевика как кормовой культуры, он распространился вне сельхозугодий благодаря высокой жизнестойкости и экологической пластичности", — сообщали ранее в Минсельхозе.

Борщевик в Тебердинском заповеднике. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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Минсельхоз рассказал о способах борьбы с борщевиком
В ряде регионов приняты программы по борьбе с этим растением, выделяются средства. Власти также мотивируют владельцев на борьбу с растением. Например, в Подмосковье наказание за неуничтожение сорняка грозит как владельцам крупных участков, так и обычным дачникам, сообщил ранее глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин. Штрафы для граждан составят от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы от 20 тысяч рублей до 50 тысяч рублей, для юрлиц – от 150 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

Однако эксперты говорят о необходимости комплексного подхода к решению проблемы.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБорщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
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Борщевик

Борщевик охватит Сибирь

Особенность борщевика в том, что каждое растение порождает ежегодно от 20 тысяч до 40 тысяч семян и ежегодно площадь распространения увеличивается на 10%, сообщила руководитель проекта "Фабрика Борщевик" Наталия Дронова. "Никакой единой комплексной программы у нас давно нет – с 1990-х годов, когда закончилось финансирование вообще всех исследований по борщевику, никаких программ по борщевику Сосновского не было. Есть отдельные регионы, в которых была принята программа, но все же нужен комплексный подход", — считает она.

Заросли борщевика. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
В Подмосковье будут наказывать за неуничтоженный борщевик

Растение наступает с запада – им охвачены Северо-Западный и Центральный федеральные округа, отмечает Дронова. При этом ни в одной стране мира именно "Сосновский" так не распространен, добавила она.

"Борщевик, конечно, движется на восток страны, хотя там ему и сложнее выживать, но из года в год видно, что в районах средней полосы и северо-запада он захватывает новые территории, более агрессивно внедряется в естественные экологические системы", — сообщил директор лесной программы WWF Николай Шматков, по мнению которого, переломить проблему в корне не удается.

А по прогнозу ученых, через 7-8 лет и Сибирь будет охвачена борщевиком Сосновского, добавила Дронова.

Растение выбирает заброшенные земли

Борщевик Сосновского активно селится вдоль дорог — из-за разноса семян автомобилями, угрожает водоемам, территория которых зачастую является природоохранной зоной и действия там очень сильно ограничены, отметила Дронова.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЗасохший борщевик, покрытый инеем
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Засохший борщевик, покрытый инеем

Но основная проблема в том, что он выбирает очаги бесхозяйственности, добавила она. "Так, огромные площади заброшенных сельскохозяйственных полей являются таким резерватом популяции борщевика, который успешно в средней полосе России живет. Чем меньше у нас будет заброшенных сельхозполей, тем лучше", — отметил Шматков.

По его словам, борщевик угрожает лесным экосистемам, которые граничат с заброшенными полями. "Он активно проникает в леса, в особенности на опушки лесов, и трансформируется, выживая оттуда те виды растений и животных, которые непосредственно в тех лесных экосистемах находятся, характерны для них", — пояснил эксперт.

© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкБорщевик
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Борщевик

"К сожалению, каких-то усилий по успешной борьбе с борщевиком на тех же самых заброшенных сельскохозяйственных полях, на пустырях, в том числе и в лесном фонде, не заметно вообще", — сообщил он.

При этом эксперт отмечает, что усилия по борьбе с растением заметны вдоль дорог в некоторых регионах – Московской, Ярославской, Владимирской областях. "Там действительно видны следы химических обработок борщевика, от которых он достаточно успешно гибнет", — сказал он.

CC0 / MabelAmber / Борщевик
CC0 / MabelAmber /
Борщевик

"Одно из решений, над которыми WWF бьется уже не первый год, это разрешить землепользователям на сельхозполях, в особенности на заброшенных полях, выращивать целенаправленно древесину. Сейчас, как ни странно, можно рыбу разводить на землях сельскохозяйственного назначения, а вот выращивать древесину нельзя. Но проблема, конечно, комплексная, и понятно, что только борьбой с борщевиком на заброшенных сельхозполях ее не решить. Но это было бы существенным решением проблемы", — добавил эксперт.

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