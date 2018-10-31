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Общество

Акция "Свеча памяти" пройдет в память жертв авиакатастрофы над Синаем

Сюжет:
Крушение самолета "Когалымавиа" в Египте (1388)
(обновлено: 10:50 31.10.2018)
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© РИА Новости / Кирилл ЧулковПанихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Кирилл Чулков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Ежегодная акция "Свеча памяти" пройдет в нескольких городах России, Украины и Белоруссии в среду в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".

Панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 31 октября 2018
© РИА Новости / Кирилл Чулков
В Петербурге прошла панихида по жертвам авиакатастрофы над Синаем

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Официального признания в России данная версия в настоящее время не получила.

"Тридцать первого октября в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Минске, Одессе, Новороссии будет проходить ежегодная памятная акция "Свеча памяти, прерванный полет рейса 9268"… Неважно, где вы живете, просто зажгите свечу памяти у себя дома, вспомнив всех тех, кто навсегда остался в небе", — говорится в сообщении фонда.

Пользователи социальных сетей в четверг оставляют соболезнования родственникам погибших на странице фонда, публикуют фотографии зажженных свечей и пишут, что присоединятся к памятной акции.

Открытие памятника жертвам авиакатастрофы над Синаем в Санкт-Петербурге. 28 октября 2017
© Фото : Администрация Санкт-Петербурга
Время не лечит: как живут родственники погибших над Синаем

"Если я, посторонний человек, не находила места три года назад, что тогда чувствовали родные? До сих пор без слез невозможно смотреть ни одно видео, ни одно фото. В очередную скорбную годовщину не пожелаю родным ничего нового — сил, здоровья, выдержки, любви. Хочется чтобы в вашей жизни было только тепло и доброта. Чтобы вы больше не знали горя. Чтобы боль со временем превратилась в светлую грусть. А мы будем продолжать помнить вместе с вами", — написала пользователь Ольга Выборнова.

"Мы простая семья из города Новороссийск, и сегодня в нашем доме будет гореть свеча в память о всех наших ангелах", — написала пользователь Илона Хоронжук.

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
lyuda.terenteva.55
Мы, уральцы, помним и скорбим.
11:08
31.10.2018
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