С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 окт — РИА Новости. Ежегодная акция "Свеча памяти" пройдет в нескольких городах России, Украины и Белоруссии в среду в память о погибших в авиакатастрофе над Синаем, сообщает благотворительный фонд "Рейс 9268".

Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх — Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицирует случившееся как теракт. Официального признания в России данная версия в настоящее время не получила.

"Тридцать первого октября в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Минске, Одессе, Новороссии будет проходить ежегодная памятная акция "Свеча памяти, прерванный полет рейса 9268"… Неважно, где вы живете, просто зажгите свечу памяти у себя дома, вспомнив всех тех, кто навсегда остался в небе", — говорится в сообщении фонда.

Пользователи социальных сетей в четверг оставляют соболезнования родственникам погибших на странице фонда, публикуют фотографии зажженных свечей и пишут, что присоединятся к памятной акции.

"Если я, посторонний человек, не находила места три года назад, что тогда чувствовали родные? До сих пор без слез невозможно смотреть ни одно видео, ни одно фото. В очередную скорбную годовщину не пожелаю родным ничего нового — сил, здоровья, выдержки, любви. Хочется чтобы в вашей жизни было только тепло и доброта. Чтобы вы больше не знали горя. Чтобы боль со временем превратилась в светлую грусть. А мы будем продолжать помнить вместе с вами", — написала пользователь Ольга Выборнова.

"Мы простая семья из города Новороссийск, и сегодня в нашем доме будет гореть свеча в память о всех наших ангелах", — написала пользователь Илона Хоронжук.