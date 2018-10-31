В Москве затруднено движение в районе пожара на Волоколамском шоссе

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. МЧС предупредило, что движение в районе пожара на Волоколамском шоссе в Москве затруднено, сообщает главк столичного ведомства в Twitter.

Ранее сообщалось, что бытовки горят на площади 600 квадратных метров на Волоколамском шоссе в Москве, сведений о пострадавших не поступало.

"Уважаемые водители! Движение в районе пожара на Волоколамском шоссе,д.93 затруднено, выбирайте заранее пути объезда", — говорится в сообщении.

По данным МЧС, спасатели локализовали возгорание на площади 250 квадратных метров.