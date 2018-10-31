Капитан "Норда" и семьи моряков не знали о готовящемся обмене

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт — РИА Новости. Обмен моряков экипажей российского судна "Норд" готовился втайне от членов семей моряков и капитана сейнера, сказала РИА Новости супруга капитана Владимира Горбенко, оставшегося на Украине.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Мы ничего не знали об этом, не предполагали. Узнали мы только тогда, когда ребята оказались на границе, на нашей стороне", — сказала Мария Горбенко.

Она отметила, что ее муж также не знал о происходящем, в данный момент он находится в Мелитополе. Супруга капитана постоянно поддерживает контакт с властями Крыма и уполномоченными по правам человека в Крыму и России.

"Я очень надеюсь, что ситуация вскоре разрешится и муж, наконец, вернется домой… Эта ситуация нас сплотила – и жен, и самих ребят", — добавила Горбенко.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. При этом капитан обвиняется в совершении уголовных преступлений по статьям "Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом" и "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".