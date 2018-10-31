Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в среду

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Облачная погода без существенных осадков и до двух градусов тепла ожидается в Москве в последний день октября, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

"Днем преобладание облачной погоды, без существенных осадков. Максимальная температура в городе от нуля до двух градусов тепла, по области — от нуля до плюс трёх градусов", — говорится в сообщении.

Также, по информации синоптиков, в среду в столице будет юго-восточный ветер, его скорость составит 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба.