Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость ОРВИ по стране

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в целом на территории России остается на низком уровне, превышения эпидпогоров по совокупному населению не зарегистрировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"На 43-й неделе (22.10.2018-28.10.2018) в целом на территории Российской Федерации отмечается низкая заболеваемость ОРВИ", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, по совокупному населению, а также в возрастной группе 7-14 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано. Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ по центральному городу без превышения эпидпорога по региону зафиксировано в двух городах.

Среди детей в возрасте до двух лет, превышение недельных эпидпорогов заболеваемости ОРВИ зафиксировано в одном регионе, также и среди детей трех-шесть лет. Среди лиц старше 15 лет недельные эпидпороги заболеваемости ОРВИ превышены в четырех субъектах РФ.

Уточняется, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями сейчас обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии, случаи заболевания гриппом остаются единичными.

Также отмечается, что на 29 октября от гриппа привито более 43,8 миллиона человек (30,3% от численности населения).