Роспотребнадзор отметил низкую заболеваемость ОРВИ по стране

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Заболеваемость ОРВИ в целом на территории России остается на низком уровне, превышения эпидпогоров по совокупному населению не зарегистрировано, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По данным ведомства, по совокупному населению, а также в возрастной группе 7-14 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ не зарегистрировано. Превышение эпидпорога заболеваемости ОРВИ по центральному городу без превышения эпидпорога по региону зафиксировано в двух городах.
Уточняется, что заболеваемость респираторными вирусными инфекциями сейчас обусловлена преимущественно вирусами не гриппозной этиологии, случаи заболевания гриппом остаются единичными.
Также отмечается, что на 29 октября от гриппа привито более 43,8 миллиона человек (30,3% от численности населения).