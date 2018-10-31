Пострадавшие при аварии плавдока в Мурманске получат компенсацию

ГАВАНА (Куба), 31 окт — РИА Новости. Пострадавшие при аварии плавучего дока в Мурманске, где ремонтировали авианосец "Адмирал Кузнецов", получат компенсацию, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.

"Мы никогда не оставляли в беде людей, особенно в случае несчастного случая. Будет оказана, конечно, необходимая помощь сотрудникам, пострадавшим", — сказал он.

В ночь на вторник при проведении подрядчиком — 82-м судоремонтным заводом — операции по спуску на воду тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" произошла аварийная ситуация: были нештатно заполнены цистерны плавучего дока ПД-50, и он резко ушел под воду. Кроме того, упавший кран дока повредил часть палубы авианосца. Инцидент произошел в поселке Росляково в Мурманске. Площадь затонувшего дока составляет 23 тысячи квадратных метров, что сопоставимо с размерами Красной площади в Москве.