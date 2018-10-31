МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Ирина Халецкая. Александр Гаранжа из Башкирии несколько лет назад лишился обеих ног. С тех пор у него нет никаких средств к существованию — ни пенсии, ни инвалидности. О проблеме соседа знали все в поселке, однако последние полгода он жил совсем один в неотапливаемом доме без воды и электричества.

"Сашка, фермерство тебя погубит"

Александру Гаранже сейчас 59 лет, до пенсионного возраста еще далеко. В селе Красная Башкирия он с 1971-го. Работал в теплофикации, потом — токарем на предприятии при сельсовете. Денег не хватало, поэтому занялся фермерством. Целыми днями пахал в огороде, разводил пчел, хотел открыть свое дело.

Однако жизнь распорядилась иначе. Племянница Александра рассказала РИА Новости: дядя настолько ушел в сельское хозяйство, что фактически лишился рассудка. Его даже поставили на учет в психоневрологическом диспансере. И разумеется, возникли проблемы.

"Не знаем, что произошло, но человек он хороший, адекватный. Просто чересчур увлекся этим делом. Ему говорили как бы в шутку: "Сашка, тебя это фермерство погубит". Так и получилось. Жена его сразу бросила, развелась и уехала. Дядя Саша остался со старенькой мамой", — объясняет племянница.

Так они и жили на пенсию матери. В 2008-м она умерла. Гаранжа пытался подрабатывать. Но доходы были нестабильные, не позволяли даже платить по счетам. В итоге через несколько лет в доме отключили отопление, потом свет и газ. Александр заболел: в холодном помещении отморозил ноги, началась гангрена. Врачам пришлось ампутировать ему обе конечности. Это случилось в 2015 году. Без ног зарабатывать хоть сколько-нибудь он уже не мог.

Пенсия по возрасту не полагалась, а для оформления пособия по инвалидности необходимо было пройти медицинскую экспертизу и собрать кипу бумаг, что он самостоятельно сделать был не в состоянии. С единственным сыном, проживающим в Магнитогорске, Александр не общается.

"С женой они разошлись, когда сыну не было и трех лет. Она запретила общаться с мальчиком. Когда Саша потерял ноги, мы сыну позвонили. Просили обратить внимание на одинокого отца — тот наотрез отказался", — рассказывает племянница.

© Фото : MagCity74 Александр Гаранжа третий год живет без ног в доме без света и тепла © Фото : MagCity74 Александр Гаранжа третий год живет без ног в доме без света и тепла

Однако у Александра остался родной брат, он с семьей живет рядом, они и приютили инвалида в своей небольшой двухкомнатной квартире. Там он прожил до весны этого года, "а как только на улице потеплело, уполз к себе домой".

"Саша — человек с характером. Уполз, потому что не хотел жить в благоустроенной квартире. Пока я была на работе, он заперт в четырех стенах — особо никуда не выйти. Ему нравилось жить в своем доме на свежем воздухе. Причем он, несмотря на отсутствие ног, очистил двор от заросшей травы, навел порядок, оформил огород, посадил немного картошки", — говорит РИА Новости Светлана Гаранжа, сноха Александра. Она единственная, кто ухаживала за ним все это время.

Недавно одна соседка, перебравшаяся в село из города, увидела, как живет инвалид. И подняла шум. Когда к Гаранже приехали местные журналисты, они были поражены: человек без ног совсем один живет в холодном доме без мебели и каких-либо удобств. Чтобы вскипятить воду для чая, ему приходится сжигать доски от сарая и забора. Печку он сделал сам — поставил в чулане.

"Дом поделен на две части — по соседству живет пожилая пара. Они постоянно жаловались, что Саша топит прямо в доме: ни вытяжки, ни трубы у печки нет. Все вокруг закоптил, боятся пожара", — добавляет Светлана.

Сам решает, где жить

Сюжет об Александре Гаранже разошелся по всей Башкирии. К нему сразу же приехали и глава района, и соцработники. Инвалида забрали из дома и снова отправили к снохе Светлане.

Исполняющий обязанности министра соцзащиты республики Башкортостан Юрий Мельников сообщил РИА Новости, что вопрос Гаранжи теперь находится на контроле у ведомства. Его сноху уже приняли на ставку социального работника, она получает зарплату по уходу.

© Фото : MagCity74 Аварийное жилье Александра Гаранжи в селе Красная Башкирия © Фото : MagCity74 Аварийное жилье Александра Гаранжи в селе Красная Башкирия

"Мы предложили Гаранже медицинское обследование в ЦРБ, чтобы понять, в чем он нуждается. Рекомендовали психоневрологический интернат. Но принудительное переселение в социальное учреждение не рассматривается — мужчина дееспособен. Он волен решать, что ему делать. Пока отказался от больницы. Однако процедура по определению группы инвалидности обязательна", — уточнил Мельников.

Обивали пороги

Сноха Светлана жалуется, что без шумихи в СМИ до инвалида никому не было дела. Она обивала пороги в больницах и министерствах несколько месяцев, просила сделать перерасчет по коммунальным платежам: мать Александра умерла еще десять лет назад, а по документам как будто до сих пор потребляет воду и газ. Более того, Гаранжа хоть и состоит на учете в диспансере, пособия не получает, потому как нужно проходить обследование в районном центре, в Аскарово. На разъезды и анализы у семьи денег нет.

"Когда он уполз, я каждый день навещала его, приносила еду и воду. Сама купила коляску, правда, он на ней ездить отказывается: ему высоко. Мы ходили в администрацию в Аскарово, там говорят: сами делайте документы. Просили социальные службы приставить сопровождающего, чтобы ездить с ним по обследованиям, однако даже в этом нам отказывали. Вот сейчас его в Сибай надо везти, инвалидность оформлять — это далеко", — сетует собеседница.

Светлана подумывала о том, чтобы сдать родственника в приют, но для этого тоже нужно собрать документы и оформить инвалидность. К тому же в селе нет ни хосписа, ни больницы (только амбулаторное лечение), ни приюта. Ближайший хоспис находится в другом поселке, содержание в нем обходится в 800 рублей в день.

© Фото : MagCity74 Аварийное жилье Александра Гаранжи в селе Красная Башкирия © Фото : MagCity74 Аварийное жилье Александра Гаранжи в селе Красная Башкирия

Впрочем, Александр и сам не желает переезжать в больницу. "Он задается вопросом: "Как я буду курить, я же не смогу спускаться каждый час?" Да и в больнице негде готовить, а ползать у всех на виду он не хочет. Поэтому я уверена, что до весны он проживет у нас и потом опять сбежит в свой дом. Может, если оформить инвалидность, нам удастся вернуть свет и тепло в помещение? Может, его пенсия покроет долги. Хотя бы электрическую плитку поставить, чтобы готовить", — прикидывает сноха.

Озабочены судьбой безногого соседа и другие жители села. Антонина Волкова первой предала огласке историю Гаранжи. Она сообщила РИА Новости, что в селе есть православный приход. По ее словам, отец Сергий уже долгое время пытается построить приют при храме для людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но пока не находит общий язык с поселковыми властями.