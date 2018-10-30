В Пензе открылся региональный фестиваль СМИ

ПЕНЗА, 30 окт — РИА Новости. Региональный фестиваль СМИ "А мы из Пензы" открылся во вторник в здании Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова, сообщило областное правительство.
Глава региона считает, что возможность диалога и конструктивного спора дает новый импульс к развитию региональной журналистики. "Фестиваль "А мы из Пензы" предоставляет такую возможность… Вам доверяют, и я прошу больше рассказывать о людях труда, о талантливых детях, о хороших поступках, чтобы мотивировать зрителей и читателей к дальнейшему развитию. В целом, я оцениваю работу пензенских СМИ как очень эффективную", — отметил он.
В этом году на творческих конкурс в рамках фестиваля журналисты представили 168 работ, лучших определяли в 10 номинациях. Призовой фонд конкурса в этом году по инициативе губернатора впервые составил один миллион рублей.
Фестиваль "А мы из Пензы" проводится департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области и региональной организацией Союза журналистов России. В числе почетных гостей фестиваль в этом году посетили председатель СЖР Владимир Соловьев и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.