В Пензе открылся региональный фестиваль СМИ

ПЕНЗА, 30 окт — РИА Новости. Региональный фестиваль СМИ "А мы из Пензы" открылся во вторник в здании Пензенской областной библиотеки имени Лермонтова, сообщило областное правительство.

"Представители власти и СМИ должны чаще встречаться. Я всегда очень внимательно относился и продолжаю относиться к материалам, которые создают наши журналисты – и положительным, и критическим. Это для меня огромная помощь – показать актуальные для населения проблемы. Я вижу ваши усилия, направленные на развитие Пензенской области, и ценю вашу поддержку", — цитирует губернатора области Ивана Белозерцева его пресс-служба.

Глава региона считает, что возможность диалога и конструктивного спора дает новый импульс к развитию региональной журналистики. "Фестиваль "А мы из Пензы" предоставляет такую возможность… Вам доверяют, и я прошу больше рассказывать о людях труда, о талантливых детях, о хороших поступках, чтобы мотивировать зрителей и читателей к дальнейшему развитию. В целом, я оцениваю работу пензенских СМИ как очень эффективную", — отметил он.

В этом году на творческих конкурс в рамках фестиваля журналисты представили 168 работ, лучших определяли в 10 номинациях. Призовой фонд конкурса в этом году по инициативе губернатора впервые составил один миллион рублей.

"В современном мире особое значение в силу своей оперативности приобретают интернет-издания. Думаю, что в следующем году призовой фонд фестиваля нужно увеличить вдвое, направив миллион рублей на поощрение сетевых СМИ, где работает, в основном, молодежь… Деятельность журналистского сообщества нацелена на развитие Пензенской области. У нас есть о чем рассказать, и мне хотелось бы, чтобы эта работа шла активнее", — сказал Белозерцев.

Фестиваль "А мы из Пензы" проводится департаментом информационной политики и СМИ Пензенской области и региональной организацией Союза журналистов России. В числе почетных гостей фестиваль в этом году посетили председатель СЖР Владимир Соловьев и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.