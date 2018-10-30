Солженицына: уважать историю – значит помнить и хорошее, и плохое

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. В День памяти жертв политических репрессий Наталья Солженицына пришла почтить память невинно убитых и возложить цветы к "Стене скорби".

"Надо уважать свою историю, а уважать историю — значит помнить и хорошее, и плохое", — сказала она.

По словам вдовы знаменитого писателя, история — как дорожная карта, на которой обозначены все важнейшие события.

"Если вы идете каким-то путем по карте, на которой ничего не обозначено — где яма, где поворот, где великая Победа, — вы ничего не знаете и идете как слепой", — подчеркнула Солженицына.

По ее словам, важно, что появился такой памятник, куда любой человек может прийти и почтить память репрессированных.

© Анастасия Кончаковская Наталья Солженицына возлагает цветы к монументу «Стена скорби», посвященному жертвам политических репрессий © Анастасия Кончаковская Наталья Солженицына возлагает цветы к монументу «Стена скорби», посвященному жертвам политических репрессий

"Пока у нас не было всеобщего национального памятника нашим неправедно погубленным людям, было стыдно. То, что мы год назад поставили такой памятник, лично для меня просто счастье. Я, например, не знаю, где могила деда, ее найти невозможно. Теперь есть место, куда я могу прийти и его вспомнить", — рассказала она.

Репрессии не обошли стороной практически никого, вспоминает Наталья Дмитриевна. В классе, где она училась, было 52 девочки, и почти у каждой отец либо погиб на фронте, либо был репрессирован. Ее папа был убит на войне, а дед попал в лагерь.

"Когда я была маленькая, мы возили с бабушкой посылки в лагерь — собирали непортящиеся продукты. Это был целый ритуал: зашивали посылку в мешок, чернильным карандашом писали адрес, ехали за 100 километров от Москвы отправить", — вспоминает Солженицына.

Позже выяснилось, что он давно был мертв, но семье об этом никто не сообщил.