Судовладелец рассказал о состоянии вернувшегося в Крым экипажа "Норда"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Экипаж сейнера "Норд", вернувшийся в Крым после незаконного удержания на Украине с марта, пребывает в радостном настроении, сообщила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 мая — Анна Шевелева.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Члены экипажа хоть и уставшие, но находятся в радостном настроении", — сказала Шевелева.

По ее словам, сейчас экипаж направляется к своим семьям в Керчь. "Надеемся завтра их услышать", — сказала Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.