Судовладелец назвал возвращение экипажа судна "Норд" первой победой

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Возвращение в Крым экипажа сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, является только первой победой, впереди еще возвращение капитана и судна, заявила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.

"Первая победа и первый шаг из трех. Второй — капитан и скорейшее завершение его процессов. Третий — судно, обжалование его конфискации. Это важно для жизни колхоза, для настроения в отрасли в целом", — сказала РИА Новости Шевелева.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семь сняли с рейса в Минск. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".

Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.