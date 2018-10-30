Судовладелец назвал возвращение экипажа судна "Норд" первой победой

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Возвращение в Крым экипажа сейнера "Норд", незаконно удерживаемого на Украине с марта этого года, является только первой победой, впереди еще возвращение капитана и судна, заявила РИА Новости представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.
Семь членов экипажа российского судна "Норд" во вторник на границе Крыма и Украины были обменяны на семерых украинских моряков, сообщил ранее пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой. По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Людмилы Лубиной, в обмене участвовали моряки с двух украинских судов, в том числе с рыболовецкого ЯМК-0041.
"Первая победа и первый шаг из трех. Второй — капитан и скорейшее завершение его процессов. Третий — судно, обжалование его конфискации. Это важно для жизни колхоза, для настроения в отрасли в целом", — сказала РИА Новости Шевелева.
Украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая у берегов Крыма, оно нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В отношении капитана судна, гражданина Украины, возбуждено уголовное дело о браконьерстве, он находится в СИЗО Симферополя. На судно наложен арест.