Памфилова рассказала о возрасте сотрудников избиркома

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Разница между самым юным и самым зрелым сотрудником российской избирательной системы — "длиной в целую жизнь" — составляет 76 лет, самому пожилому члену избиркома в стране 94 года, а самый молодой лишь недавно достиг совершеннолетия, рассказала глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Хотела бы еще обратить внимание на то, что такие мы разные. Как вы думаете, какая разница между самым молодым и самым пожилым членом комиссии? Никогда не догадаетесь, это длиной в целую жизнь — 76 лет. Буквально недавно, на днях самому молодому члену избирательной комиссии исполнилось 18 лет, а самому пожилому — 94 года", — заявила Памфилова в ходе торжественного мероприятия в Кремле по случаю 25-летия российской избирательной системы.

Она отметила, что этот член избиркома живет в Подмосковье, прошел Великую Отечественную войну и до сих пор остается в строю, это человек с очень активной гражданской позицией.

"Я считаю, самое ценное в системе — это люди. Именно поэтому я уверена, что многое нам хоть и предстоит сделать, многое мы сделали", — добавила глава ЦИК.